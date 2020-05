SANTON: "Il campionato va portato a termine. Ho avuto paura, ma ricominciare darebbe coraggio a tutti"

E' intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva Davide Santon, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento attraversato attualmente dal calcio in relazione all'emergenza Coronavirus. Di seguito le parole del terzino destro ex Inter:

“Sono d’accordo con le posizioni assunte da Germania e Inghilterra. Da uomo di calcio penso che questo campionato si debba portare a termine. Il consiglio che posso dare a quelli che devono prendere una decisione importante per tutti è che almeno noi giocatori siamo controllati 24 ore su 24. Più che cambiato mi sento di dire che da qui in futuro sarò sempre più attento: da dove si va a chi si frequenta. Un po’ di paura ce l’ho avuta, specialmente nelle prime due settimane di quarantena. Persone che stavano male, ospedali in difficoltà... Adesso siamo ancora tutti ancora a rischio però con le giuste precauzioni, usando sempre la mascherina, penso si possa andare avanti”.

Prosegue Santon: "Niente, per un periodo di tempo, sarà come prima; però giocare significherebbe tanto per molte persone, porterebbe comunque gioia , coraggio, divertimento. Sappiamo che saremo per un po’ di tempo senza tifosi, però il calcio rimane il calcio”.

Una battuta anche sulle iniziative solidali intraprese dalla Roma: “Sono stati veramente dei gesti fantastici, mi sono proprio sentito parte di questa città, una città che si e’ aiutata a vicenda e che mi ha fatto capire veramente che tutti insieme si può superare qualsiasi cosa”.

(Sport Mediaset)