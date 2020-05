As Roma, Calvo: «Abbiamo sfruttato il lockdown per riorganizzare la prossima stagione»

Francesco Calvo, COO giallorosso, è stato il protagonista di una diretta su Periscope con l’agenzia di marketing Iquii. Queste le sue parole:

Come avete sfruttato il lockdown?

“Professionalmente questa pandemia è stata una bella sfida. Ci siamo dovuti concentrare sul calcolo dell’impatto del Covid-19 sulla Roma e sono stati dolori. Abbiamo sfruttato il lockdown per riorganizzare il nostro modello di lavoro, riorganizzare la prossima stagione, il futuro prossimo e individuale le priorità. Abbiamo dato un’accelerazione notevole a Roma Cares e a livello istituzionale abbiamo lavorato sui protocolli di sicurezza per riprendere gli allenamenti e, speriamo, anche il campionato”.

Le sponsorizzazioni nell’era Covid-19?

"Adesso lo scopo delle sponsorizzazioni è avere impatto diretto sulle persone. Noi cerchiamo di conoscere i nostri tifosi, registrare dei dati e provare a influenzarli subito. Prima ci nascondevamo dietro alla visibilità. Poi, dall’oggi al domani ci siamo ritrovati senza calcio in tv, senza attività ed è stato difficile. Sono stati due mesi senza nulla. C’è stata una spinta verso tutti i servizi digitali. Con Roma Cares abbiamo avuto un’esperienza interessante, la Roma ha cercato di guadagnarsi la fiducia sul territorio che è il nostro target di riferimento. In ambito digitale stiamo cercando di capire cosa fare di più per i tifosi. Mancano un po’ di contenuti, ma stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Ricominceranno le partite, ma mancherà lo stadio nei prossimi mesi. Il calcio è un mondo molto “intermediato”, noi dobbiamo cercare di arrivare ai tifosi direttamente".

Come si aspetta uno sponsor dai cambiamenti avvenuti per l'emergenza coronavirus?

"Lo sport rimarrà comunque positivo, resteremo un settore privilegiato per le aziende che saranno comunque più selettive. C’è carenza di soldi, le previsioni del Pil sono drammatiche. “Vincerà” chi avrà capacità di coinvolgere meglio. Dobbiamo essere bravi a far capire come cambierà lo sport".

Oggi qual è l’efficacia delle piattaforme nei confronti degli sponsor?

"Si sono fatti passi da gigante, nel 2011 quando sono entrato nel calcio questo discorso lo faceva solo il Manchester United mentre gli altri stavano in età primitiva. C’è molto margine per approfondire gli interessi dei tifosi, le squadre sono ancora troppo concentrate sullo stadio e la partita"

Riguardo le membership?

"Non devono essere viste come fonte di revenue. I guadagni veri non devono essere fatti con le membership. Il discorso è diverso: più tifosi ho registrati e più sono in grado di vendere la mia maglia da gioco a un valore più alto".

Quanto nelle revenue l’asset atleta diventa importante da rivedere anche il modo in cui l’atleta entra nel club di diritto?

"Gli atleti si sono “disintermediati” negli anni, hanno alle spalle staff diversi. Gli atleti sono asset indipendenti, le dirette social sono anche divertenti, fanno engagement e intrattenimento e permettono ai calciatori anche di rivelare parti che non si conoscevano"

Quanto è necessario dover cavalcare nuove tecnologie?

"Le ritengo utilissime. Ci siamo fatti prendere la mano di lanciare continuamente nuove tecnologie. Abbiamo visto passare mille cose che poi nell’arco di due tre mesi spariscono. Bisogna comunque guardare alla lunga distanza"

Quanto il mondo degli e-sports può entrare tra gli asset della valorizzazione verso i partner e sponsor?

"Non ne so molto di e-sports. Ho sempre invitato alla calma, il calcio in questo tipo di sport è piccolissimo. Abbiamo squadre nostre che giocano bene, prima del lockdown avevano raggiunto buoni risultati. Alla fine dobbiamo cercare di fare ciò in cui abbiamo un valore aggiunto. C’è da dire che gli e-sport stanno diventando un fenomeno, perciò li monitoriamo e li presidiamo. C’è anche il terrore che gli adolescenti restino davanti agli schermi per troppo tempo"