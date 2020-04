VERETOUT: "La Roma è una grande club, sono soddisfatto della mia stagione fin qui"

Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha rilasciato una lunga intervista al sito del Nantes, suo ex club a cui è rimasto molto legato. Il francese ha parlato della situazione Covid-19 in Italia, del suo inizio in giallorosso e della sua carriera fin qui. Le sue parole:

Come stai in questo periodo complicato in cui l'Italia è stata particolarmente colpita?

"Sto bene, grazie anche alla mia famiglia. È vero in Italia è stato molto complicato, specialmente nel nord del paese. Qui a Roma va un po' meglio, anche se ovviamente siamo stati subito messi in quarantena".

Conosci casi di Covid-19 a Roma?

"No, nessuno è stato colpito nel club, per fortuna. Tuttavia, i giocatori di Fiorentina, Juventus, Sampdoria, Genoa e altri hanno contratto il Covid-19".

L'11 marzo il club ha annunciato che voleva rimanere in Italia piuttosto che andare a giocare il turno di Europa League contro il Siviglia. Una decisione saggia vero?

"In effetti avremmo giocato a Siviglia il giorno successivo, un incontro importante per la nostra stagione, la prima gara della fase finale di questa competizione. Tutta la squadra si era allenata bene, anche io, anche se ero squalificato. I ragazzi dovevano partire mercoledì pomeriggio ma a mezzogiorno siamo stati informati che non saremmo partiti. Ovviamente penso che sia stata la decisione migliore da prendere. La scelta ha avuto un ruolo importante nel proteggere la nostra salute ".

Com'è stata la tua stagione? Sappiamo che è stata una nuova sfida per te quest'anno, dopo il trasferimento della scorsa estate in uno dei più grandi club della Serie A?

"La stagione stava andando molto bene. Ero davvero ben integrato, volevo raggiungere un traguardo importante quando ho firmato la scorsa estate. La Roma è un club grande e sono stato fortunato a giocare (34 partite , tutte le competizioni). Ho avuto un leggero calo ma in questo periodo complicato sono stato in grado di recuperare bene e prepararmi per la fine del campionato "

Pensi che sia importante finire la Serie A?

"Certo. Tutti hanno investito tanto dall'inizio della stagione. La squadra è nelle prime cinque posizioni e vogliamo ottenere qualcosa di importante quando si riprenderà".

Cosa rappresenta Nantes per te?

"Nantes è come a casa. Torno regolarmente in zona e vado ancora molto d'accordo con molte persone del Club, tra cui la direzione, gli allenatori, i tifosi. Ancora oggi guardo tutte le partite appena posso. Sono il primo sostenitore! "

Dalla tua partenza da Nantes nell'estate del 2015, hai conosciuto l'Inghilterra (2015-2016), quindi un ritorno in Francia a Saint-Etienne (2016-2017) prima di decollare per l'Italia (dall'estate 2017). Cosa hai imparato da tutte queste esperienze?

"Quando ho lasciato l'FC Nantes, volevo scoprire qualcosa di nuovo. Penso che quella scelta abbia avuto un ruolo nella mia crescita. Ho trascorso un anno in Inghilterra, dove sono diventato padre, sono maturato e, nonostante la retrocessione, ho avuto la possibilità di giocare 29 partite di Premier League. Per la prima stagione, era già molto! Dopodiché, nel mio ritorno in Francia all'AS Saint-Etienne, ho incontrato Christophe Galtier, un allenatore che mi ha fatto davvero crescere. Quando sono arrivato in Italia, volevo non ripetere gli stessi errori dell'Inghilterra. Sotto la guida di un allenatore come Stefano Pioli, mi sono subito ritrovato. Per due anni, non ho mai smesso di crescere, progredire e divertirmi giocando. Il calcio italiano mi sta molto bene, e oggi sono molto contento in Italia ".

C'è anche un ex Nantes che sta crescendo in Italia e che conosci bene, è Koffi Djidji, oggi al Torino. Come sta andando?

"Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa e ci teniamo regolarmente aggiornati. Sono stato vicino a lui e mi è sempre piaciuto giocarci contro. Ovviamente, ricordiamo i nostri anni trascorsi all'FC Nantes. Spero per lui che abbia un ottimo finale di stagione ".

Di recente sei stato uno degli sportivi che ha messo all'asta maglia e scarpe a favore del movimento "Sport Aidons" di Cyril Dumoulin. Era importante per te?

"Sì, certo! Ho avuto un ottimo contatto con Cyril Dumoulin, che non conoscevo personalmente. Ho trovato l'idea geniale e ho una grande ammirazione per ciò che ha realizzato fin dall'inizio. Sono stato molto felice di essere associato a questa causa. Credo che se abbiamo i mezzi per aiutare, deve essere fatto"

Per concludere, cosa rappresenta per te La Beaujoire?

"La Beaujoire è qualcosa di grande! È un sogno tornare a giocare in questo stadio che ha segnato la mia carriera. Ho iniziato lì come professionista, ricordo la partita del ritorno in Ligue 1 alla fine della stagione 2013. Ricordo tutti i tifosi in campo, è stato magico poter festeggiare con loro! È senza dubbio uno dei migliori ricordi di tutta la mia carriera. "

(nantes.com)

