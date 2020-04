Dzeko eletto miglior straniero della storia del campionato ceco: "Orgoglioso del premio, nonostante sia stato poco qui"

ISPORT.CZ - Nato calcisticamente nella squadra di Sarajevo nel Zeljeznicar, Dzeko ha fatto la sua prima esperienza all'estero, lontano dalla sua Bosnia, in Repubblica Ceca, nel Teplice. E proprio oggi Dzeko è stato eletto il miglior giocatore straniero nella storia del campionato ceco. Queste le parole rilasciate al quotidiano sportivo:

Per la giuria del quotidiano Sport sei il miglior straniero nella storia della lega ceca. Che ne pensi?

Tenendo conto di quanto brevemente abbia lavorato nella Repubblica Ceca e di quanto fossi giovane e immaturo, sono molto orgoglioso di questo premio. Un sacco di stranieri di qualità hanno giocato in campionato, quindi sono stato molto contento.

Ripeteresti il ​​tuo impegno in Teplice?

A quel tempo, venni da ragazzo: non avevo idea di cosa avesse davanti a me, ma ora che guardo indietro, so che non cambierei la mia decisione. Avrei fatto il viaggio per Teplice, anche se a volte è stato molto difficile. Vorrei ringraziare i giornalisti e gli esperti che hanno votato per me".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE