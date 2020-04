CETIN: "Amo la cultura italiana, il supporto dei tifosi mi ha aiutato molto. Fonseca mi ha migliorato"

Il difensore della Roma, Mert Cetin, ha rilasciato, via whatsapp, un'intervista al canale twitter giallorosso, parlando di questo periodo di quarantena e facendo un bilancio della sua prima stagione in giallorosso:

Come vanno questi giorni?

"Sto bene, considerando tutto quello che è successo"

Come passi questi giorni?

"Cerco di prendermi cura di me stesso, stando più attento alla mia dieta e cercando di rafforzare il più possibile le mie difese immunitarie. A casa mi sto allenando molto chiaramente"

Trovi complicato tutto questo? Sei anche molto lontano da casa...

"Va bene, non mi sto annoiando molto. Certo, come tutti ho le mie difficoltà. Sono preoccupato per i miei cari, ma non c'è molto che io possa fare"

C'è qualcuno con te in questo momento?

"La mia famiglia è in Turchia, ma ho qualche amico che vive qui con me"

In che modo ti alleni?

"Seguo il piano di allenamento che ha dato il club a tutti noi. Per motivarmi, preferisco allenarmi mentre ascolto un po' di musica. La Roma mi ha mandato il programma giornaliero e la cyclette, insomma tutto quello di cui ho bisogno"

Parli spesso con i tuoi compagni in questo periodo?

"Certo, facciamo videochiamate"

Hai parlato con Cengiz?

"Noi parliamo molto, lui sta vivendo la mia stessa situazione, è buono per entrambi così ci supportiamo a vicenda"

Lui come passa il tempo?

"So che ama giocare alla play con gli amici"

E Tu? Giochi alla play o guardi la tv?

"Non guardo molta tv, anche'io gioco ai videogiochi con i miei compagni. Cucino molto, leggo e resto in contatto con i miei amici "

Cosa pensi della tua esperienza alla Roma?

"Non ho avuto problemi di ambientamento, amo la cultura italiana e il modo di vivere della gente. Il supporto dei tifosi mi ha aiutato molto, sento che comunque sto migliorando costantemente . Le cose vanno bene qui e spero che continuino ad andare così"

Com'è stato il debutto?

"Il debutto è stato eccitante, ho giocato abbastanza bene ed ero felice. Poi la reazione dei tifosi mi ha reso orgoglioso e mi ha dato sicurezza"

Cosa hai imparato da Fonseca?

"Lui sta migliorando il mio stile di gioco, ad esempio come vedo la partita e nella posizione del corpo"

Questa pausa ti ha dato la possibilità di fare un bilancio?

"Sì, è naturale. Questo stop da un lato ci ha dato un po’ di riposo, dall’altro mi ha dato l’occasione di riflettere su me stesso e sugli aspetti da migliorare I calciatori dovrebbero sempre puntare a migliorarsi e questo è quello che continuerò a fare.