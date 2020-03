PASTORE: "Impossibile che il campionato possa riprendere. In due settimane si è creato il caos"

RADIO IMPACTO - Ha rilasciato una lunga intervista all'emittente radiofonica argentina Javier Pastore. Il trequartista della Roma ha parlato principalmente del difficile momento che sta attraversando l'Italia, alle prese con l'emergenza Coronavirus. Queste le parole del calciatore:

"Dobbiamo capire se riprenderemo a giocare da questa stagione o da quella successiva. Credo sia difficile che questa stagione possa essere portata a termine, credo che al momento serviranno almeno 20-30 giorni per prepararsi prima di ripartire. Tutti i club avranno delle perdite economiche, ma immagino che cercheranno di iniziare direttamente il prossimo campionato in modo tempestivo. Per me è impossibile ricominciare da dove si è interrotto. Vorrebbe dire finire il campionato più tardi rispetto alle previsioni e quindi poi spostare il prossimo campionato. Ma ci sono anche le Olimpiadi, l'Europeo e la Copa America."

È vero che ci sarà un grave danno economico - ha proseguito l'ex PSG -, molte persone hanno già pagato per vedere le partite che non si stanno giocando, ma non penso sia possibile riprendere da dove si era lasciato. Questo è quello che credo io. Ogni giocatore ha le sue esigenze e il club ha fornito a ognuno gli strumenti necessari per gli allenamenti a casa. Al mattino ci svegliamo, ci pesiamo e inviamo allo staff tutte le informazioni di cui hanno bisogno: il peso, il tempo di allenamento, gli esercizi fatti. Non possiamo allenarci insieme ma almeno facciamo a casa il necessario per non perdere il tono muscolare così da farci trovare pronti quando ricomincerà il campionato."

"A volte facciamo doppi allenamenti, seguendo il lavoro con cui normalmente ci alleniamo. Non abbiamo contatti con nessuno. Siamo calmi perché i controlli sono molto capillari. Penso che il caos potrebbe scatenarsi anche in Argentina perché le persone si affollano per comprare le cose. Anche le aziende approfittano della situazione, ma qui in Italia non succede. Circolano moltissime informazioni sbagliate. Il virus non è grave soltanto per gli anziani. L’importante è rimanere per quindici giorni in casa. Abbiamo a che fare con questo virus da un mese e inizialmente al problema è stata attribuita scarsa rilevanza. Dopo due settimane si è creato il caos. Al momento sono attivi solamente supermercati e farmacie. Ci sono molti controlli nelle strade. Il paese è tranquillo".