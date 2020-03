KLUIVERT: "Con Fonseca ho cambiato ruolo: ora sono quasi un 10 e sto capendo cosa vuole da me"

FOX SPORTS - Tramite una diretta Instagram, l'edizione olandese del canale sportivo ha intervistato Justin Kluivert. L'attaccante esterno classe 1999 ha raccontato la sua evoluzione tattica con l'arrivo di Fonseca: "Gioco in una posizione leggermente diversa rispetto a prima, sono quasi un dieci e ora sto iniziando a capire meglio le richieste del mister. In Olanda giocavo veramente larghissimo e spesso mi trovato in situazioni di uno contro uno".

La maglia dell'Olanda rimane al centro del giovane figlio d'arte: "Ho sempre detto che è un mio obiettivo giocare per l’Olanda. Quindi devo fare del mio meglio e farmi vedere in ogni partita. Tutti devono farlo. Ci sono solo pochi posti e devo lottare per questo. Giocare, segnare e fare assist in tutte le partite".

Gli Europei, intanto, sono stati rinviati di un anno: "Se è meglio per me il rinvio? Penso di sì. Il prossimo anno sarò cresciuto ulteriormente. Mi ero preparato per giocarlo quest’anno, ma ora ci sono cose più importanti".