SMALLING: "Vincere l'Europa League sarebbe fantastico. L'Università era il mio piano A per la vita"

Nel numero di marzo della rivista sportiva, c'è un'intervista esclusiva a Chris Smalling intitolata 'My new life in Rome', nella quale racconta la sua esperienza nella capitale dopo una carriera trascorsa interamente in Inghilterra. E pensare che il calcio non era la sua prima opzione, come dice nell'intervista: "Per me l'Università rappresentava il piano A, mentre il calcio era il piano B".

Continua poi l'inglese: "Adesso sogno una chiamata per Euro 2020, il ct mi ha visionato. Fonseca? E' ambizioso. L'obiettivo è tornare in Champions ma sarebbe fantastico vincere l'Europa League".

(World Soccer Magazine)