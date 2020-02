KLUIVERT: «Ora difendo meglio, in Italia se non aiuti i compagni non giochi» (VIDEO)

DAZN - Justin Kluivert torna a parlare. L'attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista alla piattaforma web in vista del match con il Bologna della prossima settimana. Questo un estratto dell'intervista, che sarà trasmessa il 4 febbraio:

Ora Fonseca loda la tua visione difensiva, è strano per un attaccante.

“Sì, è vero, quando sono arrivato qui ero terribile in fase difensiva quindi mi sono focalizzato molto su questo. Nella fase di non possesso avevo molti problemi e in Italia devi saper giocare anche per gli altri: se non difendi non vai in campo. Devi dimostrare di essere all’altezza quando hai il pallone, ma anche quando devi recuperarlo”.