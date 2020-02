Fonseca: "Smalling e Mkhitaryan sono grandi giocatori, vorrei che restassero qui a Roma"

La Roma trova la vittoria in campionato contro il Lecce per 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzekoe Kolarov. Alla fine dell'incontro il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK, dove ha parlato soprattutto di mercato e delle situazioni riguardanti Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole.

"Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma vorrei tanto che Chris restasse qui con noi perché è molto importante. È un grande giocatore e un grande uomo. Ha sempre un atteggiamento positivo e per questo e altri motivi sarei felice se restare qui con noi. Mkhi durante questa stagione ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. Vediamo. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei che restasse anche lui alla Roma".

(skysports.com)

