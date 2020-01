Zeman: "Totti poteva fare un altro anno. Vediamo se De Rossi saprà fare l'allenatore"

L'ex allenatore della Roma, Zdenek Zeman, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Totti e De Rossi. Ecco le sue parole:

Fosse per lei, Totti giocherebbe ancora?

“Ora no, ma sicuramente un altro anno lo poteva fare”.

Perché non pensa possa fare il procuratore?

“Penso che non è cosa sua, io lo vedo solo sul campo. Poi è normale che possa pensare di fare anche altre cose. Molti giocatori si affideranno a lui, speriamo per lui e per i giocatori che possa fare bene”.

De Rossi vuole fare l’allenatore…

“Non è detto che un calciatore che ne ha viste tante possa diventare un buon allenatore. Bisogna vedere: ci proverà e si capirà”.

(Tuttomercatoweb.com)