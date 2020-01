'A Scuola di Tifo', MKHITARYAN: "Spero di tornare in gruppo la prossima settimana"

ROMA TV - In occasione dell'evento 'A scuola di Tifo' organizzato dal club giallorosso in partnership con Roma Cares, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico del club Henrix Mkhitaryan, trequartista arrivato alla Roma in estate in prestito dall'Arsenal. Queste le sue parole: "Spero di tornare in gruppo la prossima settimana dopo il Sassuolo, voglio segnare e fornire assist. Purtroppo gli infortuni capitano e spero di essere a disposizione per la seconda parte della stagione".