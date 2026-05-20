Emery nella storia, arriva la quinta coppa: l'Aston Villa trionfa 3-0 in finale di Europa League contro il Friburgo

Ancora una volta Unai Emery. L'allenatore spagnolo vince la sua quinta Europa League in carriera e diventa il tecnico più vincente nella storia della competizione. Il suo Aston Villa conferma il dominio dimostrato nelle fasi precedenti e batte 3-0 il Friburgo di Vincenzo Grifo. In una gara senza storia sin dal primo minuto, vanno a segno con Tielemans, Buendia e Rogers. I tedeschi, quasi impotenti davanti ai Villains, si arrendono e consegnano agli inglesi il primo trofeo dopo oltre 30 anni di digiuno.