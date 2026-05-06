Champions League, il PSG vola in finale: il 30 maggio la sfida all'Arsenal

Il PSG conquista l'accesso alla finale di Champions League. Dopo il successo della gara d'andata, i parigini hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, qualificandosi grazie al risultato complessivo di 6-5. La formazione francese ha sbloccato la sfida dopo neanche tre minuti di gioco con una rete di Ousmane Dembélé. Il Bayern Monaco ha cercato la rimonta per tutto il corso del match, ma è riuscito a trovare il gol del pareggio soltanto al 94' con Harry Kane. Il centro dell'attaccante inglese non è bastato a evitare l'eliminazione della squadra tedesca.

Il PSG approda così all'ultimo atto della competizione, dove affronterà l'Arsenal. La finale di Champions League si disputerà il prossimo 30 maggio 2026 presso la Puskás Aréna di Budapest.