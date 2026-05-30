Champions League, il PSG è Campione d'Europa per il secondo anno consecutivo: battuto l'Arsenal ai rigori

Il PSG si laurea Campione d'Europa per il secondo anno consecutivo battendo l'Arsenal ai calci di rigore nella finale di Champions League disputata alla Puskás Aréna di Budapest. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, la lotteria dal dischetto premia i francesi per 4-3.
I Gunners chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete siglata al 6' da Kai Havertz, abile a capitalizzare un recupero palla di Leandro Trossard su errore di Marquinhos. Nonostante il costante possesso palla del PSG, i parigini faticano a pungere. Nella ripresa, la formazione guidata da Luis Enrique ristabilisce l'equilibrio grazie al calcio di rigore trasformato da Ousmane Dembélé al 65' per fallo su Khvicha Kvaratskhelia.
Nei tempi supplementari l'intensità cala vistosamente, mentre entrambi i tecnici attuano sostituzioni strategiche nella gestione delle forze e in vista dei tiri dal dischetto. Dagli undici metri, la sequenza decisiva sorride ai campioni in carica. Per l'Arsenal si rivela fatale l'errore di Eberechi Eze (conclusione a lato) e, dopo il rigore parato da David Raya su Nuno Mendes, l'errore decisivo all'ultimo tentativo di Gabriel Magalhães, che fissa il punteggio dei rigori sul definitivo 4-3, consegnando la coppa al PSG.