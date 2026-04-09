Anthony Taylor è fra gli arbitri "convocati" per i Mondiali 2026 che si terranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. C'è l'italiano Mariani, della sezione di Aprilia, e con lui Di Bello come varista, e Bindoni e Tegoni come assistenti. L'elenco completo: Abdulrahman Al Jassim; Khalid Al Turais; Yusuke Araki; Omar Abdulkadir Artan; Pierre Atcho; Ivan Barton; Dahane Beida; Juan Gabriel Benitez; Juan Calderon; Raphael Claus; Ismail Elfath; Espen Eskas; Alireza Faghani; Yael Falcon Perez; Drew Fischer; Cristian Garay; Katia Garcia; Mustapha Ghorbal; Alejandro Hernandez; Dario Herrera; Jalal Jayed; Campbell-Kirk Kawana-Waugh; Istvan Kovacs; Francois Letexier; Ning Ma; Adham Makhadmeh; Danny Makkelie; Szymon Marciniak; Maurizio Mariani; Hector Said Martinez; Amin Mohamed; Oshane Nation; Glenn Nyberg; Michael Oliver; Omar Al Ali; Kevin Ortega; Tori Penso; Joao Pinheiro; Ramon Abbati; Cesar Ramos; Andres Rojas; Sandro Schaerer; Ilgiz Tantashev; Anthony Taylor; Gustavo Tejera; Facundo Tello; Abongile Tom; Clement Turpin; Jesus Valenzuela; Slavko Vincic; Wilton Sampaio; Felix Zwayer.
Mondiali 2026: scegli gli arbitri. C'è Taylor
09/04/2026 alle 18:30.