Europa League, il Bologna crolla al Villa Park: l’Aston Villa vince 4-0

Nella serata di Europa League, l'Italia perde ufficialmente tutte le squadre nelle competizioni europee. Il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, crolla 3-0 al Villa Park contro gli inglesi dell'Aston Villa e viene eliminato con un risultato complessivo di 7-1. La formazione di Unai Emery, approda dunque in semifinale, dove dovrà affrontare il Nottingham Forest.
I risultati finali
Celta Vigo-Friburgo 1-3 (totale 1-6)
Betis-Braga 2-4 (totale 3-5)
Nottingham Forest-Porto 1-0 (totale 2-1)
Aston Villa-Bologna 4-0 (totale 7-1)