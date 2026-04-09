Conference League, disastro Fiorentina a Selhurst Park: il Crystal Palace vince 3-0. Successi anche per Rayo, Shakhtar e Mainz

Nella giornata odierna sono andate in scena le quattro partite valide per l’andata dei quarti di finale di Conference League e tra le squadre protagoniste c’è anche la Fiorentina di Vanoli. Dopo aver eliminato il Rakow agli ottavi, la Viola ha affrontato il Crystal Palace e il primo incontro (disputato a Selhurst Park) è terminato con un netto 3-0 in favore dei padroni di casa. Gli inglesi passano in vantaggio al 24' con il rigore di Mateta e sette minuti più tardi arriva il raddoppio di Mitchell, che gela la Viola. I toscani non riescono a reagire nemmeno nella ripresa e al 90' arriva anche il tris firmato da Sarr. Tra una settimana ci sarà la gara di ritorno all'Artemio Franchi, ma gli uomini di Vanoli dovranno compiere un'impresa.

Vincono con lo stesso risultato anche Shakhtar Donetsk e Rayo Vallecano, che battono rispettivamente AZ Alkmaar e AEK Atene. Successo anche per il Mainz, che si impone per 2-0 sullo Strasburgo.

I risultati

Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0 (2' Akhomach, 45'+2' Lopez, 74' rig. Palazon)

Mainz-Strasburgo 2-0 (11' Sano, 19' Posch)

Crystal Palace-Fiorentina 3-0 (24' rig. Mateta, 31' Mitchell, 90' Sarr)