Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: risultato pirotecnico a Parigi nella prima semifinale d'andata

La prima semifinale d'andata della massima competizione europea per club si è chiusa con la vittoria del Psg di Luis Enrique sui campioni di Germania del Bayern Monaco per 5-4. Un match di un'intensità pazzesca, ricco di gol e gesti tecnici notevoli quello andato in scena al Parc des Princes.

Ad andare in vantaggio sono gli ospiti con il rigore realizzato da Kane al 17'. Il Psg ha immediatamente ribaltato il risultato: prima il pareggio al 24' di uno straripante Kvaratskhelia, poi il 2-1 firmato da Neves con un colpo di testa al 33'. La partita non smette di emozionare, ci sono continui ribaltamenti di fronte e al 41' Olise firma il 2-2. Negli ultimi istanti del primo tempo i francesi trovano nuovamente il pareggio: Dembele su calcio di rigore non sbaglia. Nella ripresa, nel giro di due minuti, i padroni di casa allungano: al 56' Kvaratskhelia e al 58' Dembele, trovano entrambi la doppietta personale e portano il Psg sul 5-2. Il Bayern Monaco non ci sta e reagisce, riaprendo fortemente il discorso qualificazione con le reti di Upamecano e Diaz.

Mercoledì prossimo, 6 maggio, in Germania si terrà la sfida di ritorno per decretare la finalista.