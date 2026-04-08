Champions League, l'Atletico Madrid passa al Camp Nou. Il PSG supera 2-0 il Liverpool

Si sono giocate le altre due sfide d'andata dei quarti di finale di Champions League. Risultato a sorpresa a Barcellona, nel derby spagnolo l'Atletico Madrid di Simeone sbanca il Camp Nou per 0-2 con le reti Alvarez e Sorloth. I blaugrana hanno giocato in inferiorità numerica dal 44' e ora dovranno tentare l'impresa in casa dell'Atletico.

I campioni in carica del PSG, invece, vincono senza troppi problemi in casa contro il Liverpool. Decidono le reti di Doue all'11' e Kvaratskhelia al 65'. Le sfide di ritorno si giocheranno martedì 14 aprile.