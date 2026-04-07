Champions League, il Bayern gela il Bernabeu: Real sconfitto 2-1. Havertz regala la vittoria all'Arsenal al 91'

Si è aperta con due successi esterni la fase dei quarti di finale di UEFA Champions League. A Madrid il Bayern Monaco è riuscito a espugnare lo stadio Santiago Bernabéu superando il Real Madrid per 2-1. La formazione tedesca ha indirizzato la sfida tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa: Luis Díaz ha sbloccato l'incontro al 41', seguito dal raddoppio firmato da Harry Kane al 46'. Il Real Madrid ha provato a riaprire il discorso qualificazione grazie a una rete di Kylian Mbappé al 74', ma non è riuscito a completare la rimonta.

Nell'altra sfida della serata, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria in trasferta contro lo Sporting. La gara di Lisbona, equilibrata e bloccata sullo 0-0 per quasi tutta la durata del match, è stata decisa in pieno recupero: al minuto 91 è stato Kai Havertz a siglare il gol dello 0-1 finale.