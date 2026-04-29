L’andata dell’altra semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal finisce 1-1. Partita sbloccata da due calci di rigore trasformati rispettivamente da Julian Alvarez e Gyokeres. Ora i Colchoneros si giocheranno il passaggio del turno la prossima settimana all’Emirates Stadium.
Champions League, a Gyokeres risponde Alvarez: l’andata della semifinale tra Atletico e Arsenal finisce 1-1
29/04/2026 alle 23:01.
L’andata dell’altra semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal finisce 1-1. Partita sbloccata da due calci di rigore trasformati rispettivamente da Julian Alvarez e Gyokeres. Ora i Colchoneros si giocheranno il passaggio del turno la prossima settimana all’Emirates Stadium.