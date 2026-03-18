VIDEO - Wesley: "Devo avere più equilibrio tra fase offensiva e difensiva"

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, anche Wesley ha parlato in conferenza stampa, analizzando soprattutto il suo percorso fin qui in giallorosso e i margini di crescita: «Il calcio italiano è diverso da quello brasiliano, da quello che giocavo al Flamengo. Io però penso sempre che, se sono concentrato, diventa più difficile per l’avversario superarmi in fase difensiva e più facile per me saltarlo quando attacco. Il mister mi chiede di essere molto offensivo, di sbagliare pochi passaggi e soprattutto di prendere le decisioni giuste. È l’aspetto su cui sto lavorando di più: credo di essere migliorato, ma ho ancora tanto margine. Devo crescere nella continuità e mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva».



