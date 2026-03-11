VIDEO - Gasperini: "Priorità? la priorità sono tutte e due le competizioni. Non vedo come si possa fare delle scelte"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna di Italiano, valido per gli ottavi di finale di Europa League, in programma domani, giovedì 12 marzo, alle ore 18:45 allo Stadio Renato Dall'Ara. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato su quale competizione avesse la priorità nella testa dei giallorossi: "Non ricordo di avere parlato di priorità, ma la priorità sono tutte e due le competizioni. Lo era anche la Coppa Italia. Abbiamo sempre pensato a giocare al massimo per tutti gli obiettivi. Non vedo come si possa fare delle scelte, non si può giocare meno per determinate competizioni. Si dà il massimo sempre, se non ci riusciamo non è per scelta"









