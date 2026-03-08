Roma-Bologna, trasferta libera per i tifosi felsinei: richiesta soltanto la Fidelity Card

Giovedì 19 marzo alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo big match tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In occasione della partita di andata che si giocherà una settimana prima allo Stadio Renato Dall'Ara, la trasferta è stata vietata ai residenti nella Provincia di Roma come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026. Nessuna restrizione, invece, per i tifosi felsinei che verranno nella Capitale: per acquistare un tagliando nel settore ospiti è necessario avere soltanto la Fidelity Card.

(asroma.com)