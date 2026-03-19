Roma-Bologna, problema muscolare alla coscia destra per Koné: il centrocampista va direttamente negli spogliatoi

Bruttissime notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini. Al minuto 18 del derby italiano contro il Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Manu Koné ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra: il centrocampista non era al meglio e, dopo aver sentito tirare, si è accasciato a terra chiedendo subito il cambio. Il calciatore, molto nervoso, è andato direttamente negli spogliatoi e al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini.