Roma-Bologna, MASSARA: "Questo stadio spinge forte. C'è fiducia nel lavoro di giocatori e mister"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Bologna, sfida decisiva per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il ds Frederic Massara è intervenuto ai microfoni dei cronisti di Sky Sport per analizzare i temi del match. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a ridosso dell'inizio della gara dello Stadio Olimpico.

L’Olimpico può essere un uomo in più?

“Sì, questo stadio spinge sempre e spinge forte. Sarà un'atmosfera bellissima, non vediamo l'ora di giocare."

L’Europa League è una seconda possibilità per accedere alla Champions? L’abbiamo definita un’ossessione.

“Non è un’ossessione, ma forte ambizione. È un traguardo a cui vogliamo ambire, ci sono tante partite da giocare ma ci concentriamo su questa sera. C’è una partita da giocare, il Bologna è forte."

Qual è l’antidoto per non far arrivare troppa pressione ai giocatori?

“Penso che ci sarà una forte motivazione con la spinta del pubblico, ma anche la lucidità di giocare una partita con tante insidie. Poi c’è fiducia di giocare nel lavoro fatto dai giocatori, dal mister, soprattutto i più esperti che saranno da guida per i più giovani che affronteranno questo tipo di serate per la prima volta."

