Roma-Bologna, MALEN: "In alcune partite potevamo fare più gol. Sappiamo cosa dobbiamo fare stasera"

Nel pre-partita della gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna, l'attaccante giallorosso Donyell Malen ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare l'approccio alla sfida che mette in palio il passaggio del turno. Queste le parole del giallorosso a pochi istanti dall'ingresso in campo delle due squadre.

Che idea ti sei fatto del Bologna?

"Bella squadra, bello stile di gioco. Dobbiamo adattarci a loro, ma siamo pronti"

Risultati negativi in questo periodo. Perché?

"Avremmo potuto fare più gol in alcune partite. Abbiamo commesso qualche errore. Oggi è una partita da dentro o fuori. Sappiamo quello che dobbiamo fare"