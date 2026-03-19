Roma-Bologna: l'Olimpico intona a cappella l'inno in attesa dei supplementari (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico si sta giocando un folle derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e la gara proseguirà con i tempi supplementari. Dopo l'1-1 dell'andata, i 90 minuti del match di ritorno si sono conclusi con un incredibile 3-3: i rossoblù sono passati due volte in vantaggio e sono andati anche sull'1-3, ma negli ultimi 20 minuti i giallorossi hanno risposto con il rigore di Malen e il gol di Pellegrini. Nell'attesa per i tempi supplementari i tifosi romanisti hanno regalato uno spettacolo incredibile e hanno intonato a cappella l'inno "Roma, Roma, Roma" prima del calcio d'inizio.



