Roma-Bologna, lite tra Mancini e Lucumi per la restituzione del pallone: palla ridata ai rossoblù dopo l'intervento di Gasperini e Cristante

Allo Stadio Olimpico va in scena un incandescente derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Al minuto 84 è andato in scena un episodio davvero particolare: Joao Mario butta il pallone in fallo laterale per farsi medicare la fuoriuscita del sangue dal naso, Gianluca Mancini prova ad approfittarne e punta a guadagnare una rimessa da posizione favorevole. Si accende così una lite tra il difensore centrale giallorosso e Jhon Lucumi, che però viene sedata dall'intervento di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante: l'allenatore e il centrocampista, infatti, dicono a Mancini di lasciare il pallone e di far battere la rimessa a Zeki Celik, il quale restituisce la palla agli avversari.