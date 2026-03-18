Roma-Bologna: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 18:30 (COMUNICATO)

Domani sera alle 21:00 la Roma ospiterà il Bologna di Italiano nel match di ritorno di Europa League, gara che deciderà il passaggio del turno. Il club giallorosso ha pubblicato una nota sul proprio sito con tutte le info per i tifosi che si recheranno allo Stadio Olimpico.

"Grande notte europea all’Olimpico: giovedì alle 21:00 arriva il Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

È una di quelle partite che pesano, che indirizzano una stagione. In palio c’è il passaggio del turno, e servirà tutta la forza della Roma, dentro e fuori dal campo.

Lo Stadio Olimpico è pronto a sostenere la squadra in una sfida decisiva: il supporto dei romanisti può fare ancora una volta la differenza.

Sono attesi oltre 62 mila tifosi giallorossi sugli spalti, pronti a far sentire la propria voce contro i rossoblù.

Tutte le info

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita.

Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al box 4 di Via Nigra, a partire dalle ore 18:00.

Dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.

Biglietto digitale: cosa sapere

Da alcune settimane l’AS Roma ha introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Ecco, quindi, cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento:

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS

Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”

Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma

Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi

Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di acquisto



Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

La maglia matchday

Dalle 18:00 sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli saranno a disposizione anche lo Store presente nella Fan Zone in piazza del Foro Italico e il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

In queste aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Bologna. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo!

AS Roma Fan Zone

In occasione di questo big match, sarà aperta l’area d’intrattenimento dedicata per tutti i tifosi giallorossi allo Stadio Olimpico.

L'AS Roma Fan Zone si trova in Piazza del Foro Italico con il palco e nel piazzale all’interno della Tribuna Tevere, dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio, con tante attività gratuite all’insegna del tifo giallorosso e del divertimento.

In queste zone troverete le mascotte Romolo, Romina e lo store per acquistare i prodotti ufficiali del Club.

Diventa protagonista sui maxi-schermi dell’Olimpico

Celebra con noi la Festa del Papà in questo match così importante!

Scatta un selfie che mostri l’amore per la Roma e per il tuo papà e invialo visitando la pagina fanselfie.me/asroma oppure inquadrando il QR code che sarà mostrato giovedì nella Fan Zone e sui maxi-schermi. Noi lo trasmetteremo allo stadio durante il prematch e nell’intervallo della partita!

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione la playlist musicale allo Stadio Olimpico è sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo per compiere un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita.

In attesa del fischio d’inizio di Roma-Bologna ascolteremo i brani “best of 2007” oltre a tutti i nostri inni!

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

Aree di parcheggio per persone con disabilità

Tribuna Tevere (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso lo Stadio dei Marmi. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Tribuna Monte Mario (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Altre tipologie di disabilità: per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. Inoltre, un quantitativo aggiuntivo di posti riservati sarà gestito presso lo Stadio dei Marmi e su Viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

Anche in questa stagione l’AS Roma ha previsto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali grazie al supporto di Sport e Salute.

Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante.

In occasione di Roma-Bologna la quiet room ospiterà l'ASD Accademia di Calcio Integrato".

(asroma.com)