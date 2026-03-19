Roma-Bologna: la moviola. Corretti i rigori su Zortea e Vaz. Rapido check del VAR anche sul gol di Rowe

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, derby italiano valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’arbitro della partita è il romeno István Kovács, il quale è affiancato dagli assistenti connazionali Marica e Tunyogi. Il IV uomo è Kovacs, mentre al VAR c’è il portoghese Martins. L’AVAR, invece, è il belga Van Driessche.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

67' - Calcio di rigore anche per la Roma! Vaz si mette davanti a Freuler, il quale lo stende in area con una spinta e con uno sgambetto. Per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il penalty.

45' - Rigore per il Bologna: Zortea prende posizione, El Shaarawy lo travolge in area e l'arbitro assegna il penalty. Il VAR conferma la decisione del direttore di gara.

22' - Bologna in vantaggio grazie al super gol di Rowe, ma Mancini protesta per una trattenuta di Castro nei suoi confronti nel corso dell'azione. Dopo un rapido check del VAR, l'arbitro convalida il gol e i rossoblù si portano sullo 0-1.