Roma-Bologna, il programma della vigilia: alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini e un giocatore. Rifinitura alle 14:45

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-1 dell'andata. La società rossoblù ha comunicato il programma della vigilia e domani Gian Piero Gasperini, affiancato da un giocatore, interverrà in conferenza stampa alle ore 13:30 direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Alle 14:45, invece, si terrà l'allenamento di rifinitura e i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa.

Il programma completo

Ore 11, allenamento BOLOGNA FC, Centro Tecnico Niccolò Galli, aperto fino alle 11:15 (accesso alle 10:50);

Ore 13:30, conferenza GIAN PIERO GASPERINI, sala stampa Centro Sportivo Fulvio Bernardini;

Ore 14:45, allenamento AS ROMA, Centro Sportivo Fulvio Bernardini, aperto fino alle 15;

Ore 19, conferenza VINCENZO ITALIANO, sala stampa Stadio Olimpico.

(bolognafc.it)