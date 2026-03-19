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Roma-Bologna, i convocati di Gasperini: presenti Mancini, Celik e Koné

19/03/2026 alle 13:10.
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Oggi alle ore 21 va in scena allo Stadio Olimpico il derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-1 dell'andata. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figurano Gianluca Mancini, Zeki Celik e Manu Koné: i tre calciatori non sono al meglio, ma nell'allenamento di rifinitura di ieri hanno lavorato con il resto del gruppo.

La lista dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar 

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)

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