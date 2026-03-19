ROMA-BOLOGNA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la sconfitta al Sinigaglia contro il Como la Roma è chiamata a rispondere presente contro il Bologna. Oggi alle ore 21:00, i giallorossi affrontano la squadra di Italiano nel ritorno degli ottavi di Europa League, in una partita che è diventata ancora più importante di quanto già non lo fosse all'andata. Un appuntamento importante per la squadra di Gasperini, che riparte dell'1-1 dell'andata al Dall'Ara, con lo Stadio Olimpico chiamato a diventare l'uomo in più che manca alla Roma visto le emergenze in attacco. Con il quarto posto che si allontana, l'Europa League sembra diventata fondamentale per il discorso Champions, e Gasp lo sa.

Ancora alcuni ballottaggi da risolvere per Gian Piero Gasperini. Mancini, Koné e Celik sembrano aver recuperato dai rispettivi problemi fisici e, nonostante non siano al 100%, scenderanno in campo dal 1'. A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie spazio a Celik e Wesley (che salterà il Lecce per squalifica), con Pisilli e Koné in mezzo al campo. Cristante agirà da trequartista alle spalle di Malen e uno tra El Shaarawy (in netto vantaggio) e Zaragoza. Va verso la panchina, invece, Pellegrini.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA IN TV E IN STREAMING

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, su Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.

All. Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

All. Italiano

LE QUOTE

ROMA-BOLOGNA 1 X 2 EUROBET 1.73 3.55 5.00 SNAI 1.75 3.60 5.00 PLANETWIN365 1.73 3.60 5.15 SISAL 1.75 3.60 5.00

LR24