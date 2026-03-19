Roma-Bologna, Castro: "Abbiamo l'obiettivo di passare il turno. Ndicka? Vediamo stasera"

Nel pre-partita di Roma-Bologna, l'attaccante rossoblù Santiago Castro ha analizzato i temi dell'incontro ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole rilasciate dal giocatore della formazione emiliana a pochi istanti dall'ingresso in campo per il secondo atto degli ottavi di finale.

Avevate l'obiettivo di arrivare agli ottavi, ora però viene voglia di passare il turno.

"Avevamo obiettivi chiari, adesso abbiamo l’obiettivo di passare il turno. Siamo riusciti a passare la prima fase, però oggi abbiamo una partita importante."

Ti carichi con gli avversari che gridano?

"Sìm è sempre bello. Anche il nostro tifo è molto carico. È stata una bella atmosfera. Poi siamo 11 contro 11, ti devi caricare, non devi pensare."

All’andata c'è stato un bel duello con Ndicka.

"Sappiamo cosa dobbiamo fare. L’altra sera è stato cattivo, vediamo stasera."



