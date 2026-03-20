Roma-Bologna, Castro: "Abbiamo fatto una grande partita. L'Olimpico si è fatto sentire, la Roma è da Champions"

Autore del gol del momentaneo 1-3 che aveva gelato l'Olimpico e messo in estrema salita il cammino della Roma, Santiago Castro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. L'attaccante argentino ha analizzato la prestazione dei rossoblù e il passaggio del turno ottenuto ai danni della squadra di Gasperini al termine di una battaglia durata oltre 120 minuti. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto hai tirato forte sull’1-3?

“Ho tirato senza guardare. Ho fatto un bel gol. È stata una grande partita, spettacolare”.

Partita da mal di testa…

“Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile, siamo andati in vantaggio diverse volte ma la Roma è forte e anche l’Olimpico si è fatto sentire”.

L’entusiasmo potrà essere trasferito in campionato?

“Dobbiamo tornare a vincere a casa. Ora pensiamo a domenica, non guardiamo troppo avanti”.

Hai sempre l’atteggiamento giusto e sei un leader…

“Uno vuole sempre essere importante, anche quando si è in panchina. Non mi sento un leader, siamo tutti importanti. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Perché la stagione è stata così altalenante?

“La sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana ci ha fatto male. Noi siamo sempre rimasti uniti nonostante i risultati non positivi. La Roma è una squadra da Champions e contro squadre del genere dobbiamo dare qualcosa in più”.





