Roma-Bologna, ammonito Celik: era diffidato e salterà l'eventuale andata dei quarti di finale

Tegola per Gian Piero Gasperini. Al minuto 55 di Roma-Bologna, derby italiano valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Zeki Celik ha rimediato un cartellino giallo a causa di un fallo a centrocampo: il difensore giallorosso era diffidato, motivo per cui salterà l'eventuale andata dei quarti (in programma il 9 aprile allo Stadio Olimpico) contro una tra Aston Villa e Lille.