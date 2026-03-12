Pellegrini goleador: solo Calhanoglu e Pasalic hanno segnato più di lui tra i centrocampisti di Serie A dalla stagione 2017/18

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, il centrocampista giallorosso ha raggiunto quota 60 reti tra tutte le competizioni e - considerando i centrocampisti di Serie A - solo Hakan Calhanoglu (79 gol) e Mario Pasalic (68) hanno segnato più di lui dalla sua prima rete con la maglia della Roma nella stagione 2017/18.

