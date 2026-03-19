FOTO – Roma-Bologna 1-2 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l'attesissimo derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-2 in favore dei rossoblù. Gli ospiti passano in vantaggio al minuto 22 con un super gol di Rowe, il quale buca Svilar con una potente conclusione di destro da fuori area. La gioia degli uomini di Italiano dura appena dieci minuti: Pellegrini colpisce il palo con una splendida punizione, ma dal corner seguente nasce il gol del pareggio grazie alla pennellata del numero 7 e all'incornata di Ndicka, ancora una volta in versione goleador. Quando il primo tempo sembra ormai giunto al termine, Zortea (bravo a prendere posizione) viene steso in area da El Shaarawy e l'arbitro assegna il rigore: dal dischetto si presenta Bernardeschi, che spiazza Svilar e porta nuovamente in vantaggio il Bologna al secondo minuto di recupero. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-2.