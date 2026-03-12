FOTO - Bologna-Roma 1-1

La Roma pareggia 1-1 l'andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna e rimanda il discorso qualificazione tra 7 giorni all'Olimpico. La migliore occasione del primo tempo giallorosso capita sui piedi di Bryan Zaragoza al 21'. Lo spagnolo, però, da solo davanti a Skorupski non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 44', invece, miracolo di Svilar che nega un gran gol a Bernardeschi. Nella ripresa doccia fredda per la formazione di Gasperini che al 51' subisce la rete dell'1-0 con lo stesso ex Juventus. La reazione della Roma arriva al 72esimo quando il neoentrato Pellegrini fa 1-1 a porta vuota. Ecco i migliori scatti del match.