Europa League: l'Aston Villa attende il Bologna ai quarti. Eliminato il Lione di Fonseca, il Porto avanti

Mentre l'Olimpico saluta la competizione, i risultati degli altri ottavi di finale delineano il quadro dei quarti e il futuro cammino della squadra di Italiano. L'Aston Villa di Unai Emery ha superato agevolmente il Lille con un netto 2-0: saranno proprio gli inglesi ad affrontare il Bologna nel prossimo turno della manifestazione.

Serata da dimenticare anche per il Lione guidato da Paulo Fonseca, che è stato eliminato tra le mura amiche dal Celta Vigo. I francesi sono crollati per 0-2 dopo essere rimasti in dieci al 19', terminando in nove uomini a causa della seconda espulsione nel finale. Prosegue invece la marcia del Porto di Francesco Farioli, che ha battuto 2-0 lo Stoccarda, confermandosi tra le squadre più solide del torneo.

Negli altri incontri, goleada del Real Betis che travolge il Panathinaikos per 4-0, mentre il Friburgo infligge un pesante 5-1 al Genk. Qualificazione sudata per il Nottingham Forest, che rimonta in Danimarca contro il Midtjylland e passa dopo i calci di rigore.

I risultati di tutte le partite

Midtjylland-Nottingham Forest 1-2

Lione-Celta Vigo 0-2

Friburgo-Genk 5-1

Aston Villa-Lille 2-0

Porto-Stoccarda 2-0

Real Betis-Panathinaikos 4-0