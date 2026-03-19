Europa League: il Celta Vigo elimina il Lione di Fonseca e vola ai quarti. Passano anche Friburgo e Nottingham Forest

Alle ore 18:45 sono andate in scena tre partite valide per il ritorno degli ottavi di Europa League e la sorpresa è la vittoria del Celta Vigo in casa del Lione di Fonseca: dopo l'1-1 dell'andata, la squadra spagnola vince 0-2 grazie alle reti di Rueda e Jutglà e batte i francesi rimasti in dieci uomini dal 19' per l'espulsione di Niakhaté. I padroni di casa chiudono addirittura in nove a causa del rosso a Tagliafico.

Vola al turno successivo anche il Friburgo, che ribalta l'1-0 dell'andata in favore del Genk e strapazza la formazione belga con un secco 5-1. Il primo tempo si chiude sul 2-1 e nella ripresa i tedeschi mettono a segno altre tre reti con Grifo, Suzuki ed Eggestein. Ai quarti il Friburgo affronterà proprio il Celta Vigo.

Passa anche il Nottingham Forest, ma il doppio confronto con il Midtjylland si decide soltanto ai rigori. Dopo lo 0-1 dell'andata in favore dei danesi, gli inglesi vincono 1-2 nella gara di ritorno e l'equilibrio resiste anche nei tempi supplementari. Dal dischetto i padroni di casa falliscono tre penalty su tre, mentre gli uomini di Pereira li segnano tutti e accedono ai quarti. Ora il Nottingham affronterà la vincente di Stoccarda-Porto.

I risultati delle partite