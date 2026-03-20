Europa League, i ricavi della Roma: incassati oltre 21 milioni di euro, più della scorsa stagione

Con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bologna, si è conclusa la stagione europea della Roma. Nonostante la fine del percorso sportivo ai tempi supplementari del match di ritorno, la partecipazione all'Europa League 2025/26 ha garantito alla società giallorossa ricavi superiori a quelli registrati nella passata edizione del torneo. Secondo le stime elaborate dal portale Calcio e Finanza, il club ha maturato premi UEFA per un totale di circa 21,66 milioni di euro, superando i 20,5 milioni percepiti nella stagione precedente. Il computo complessivo deriva dalla somma di diverse voci previste dal sistema di distribuzione dei premi per il ciclo 2024/27.

Entrando nel dettaglio, la quota fissa per la partecipazione alla fase a gironi è stata di 4,31 milioni di euro. A questa si aggiungono le somme legate al nuovo pilastro "Value" (che ha sostituito market pool e ranking storico), che per la Roma valgono complessivamente 10,26 milioni di euro (suddivisi tra quota europea e non europea). I risultati ottenuti sul campo durante la prima fase hanno fruttato 2,4 milioni di euro, a cui si sommano i bonus legati al piazzamento finale in classifica nel girone unico (2,34 milioni) e il premio per il posizionamento tra le prime otto (0,6 milioni). Infine, la qualificazione agli ottavi di finale ha garantito ulteriori 1,75 milioni di euro.

(calcioefinanza.it)