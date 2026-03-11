Europa League, Bologna-Roma: i convocati di Italiano. Recuperati Heggem e Miranda

Il Bologna ha da poco diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro la Roma, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico Vincenzo Italiano recupera Heggem e Miranda, che risulta regolarmente a disposizione. Questa la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
(bolognafc.it)