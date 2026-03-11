Clicky

Europa League, Bologna-Roma: i convocati di Italiano. Recuperati Heggem e Miranda

11/03/2026 alle 13:59.
Il Bologna ha da poco diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro la Roma, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico Vincenzo Italiano recupera Heggem e Miranda, che risulta regolarmente a disposizione. Questa la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(bolognafc.it)

