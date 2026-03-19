Conference League, la Fiorentina passa il turno: 2-1 al Rakow e accesso ai quarti

La Fiorentina stacca il pass per i quarti di finale di UEFA Conference League superando il Raków Częstochowa per 2-1 nella gara di ritorno degli ottavi. Dopo il successo dell'andata, la squadra di Vanoli completa l'opera in Polonia, chiudendo il discorso qualificazione con un punteggio complessivo di 4-2.
La partita si sblocca in avvio di ripresa con la rete di Karol Struski. La reazione viola arriva al 68' grazie a Roberto Piccoli, abile a deviare in porta una conclusione di Ndour per il gol del pareggio. Il finale di gara è caratterizzato da un'altissima tensione: al minuto 86 l'arbitro assegna un calcio di rigore al Raków per un presunto contatto in area, ma viene richiamato dal VAR al monitor. Dopo la revisione, il direttore di gara revoca il penalty e ammonisce Brunes per simulazione. In pieno recupero, al 97', Marin Pongračić fissa il risultato sul 2-1 segnando a porta vuota durante l'ultimo assalto polacco.
La Fiorentina attende ora di conoscere la propria avversaria nel prossimo turno. Il nome uscirà dalla sfida tra AEK Larnaca e Crystal Palace, terminata 1-1 nei tempi regolamentari e destinata ai supplementari.