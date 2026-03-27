Caso multiproprietà, dall’Inghilterra: i Friedkin cercano una soluzione per Roma ed Everton

Sia Roma che Everton, entrambe squadre di proprietà dei Friedkin, sono in lotta per un posto nelle coppe Europee. Tutte e due le compagini, peró, rischiano di arrivare in Europa League e come detto dall’articolo 5 del regolamento UEFA, due squadre della stessa proprietà non possono disputare la stessa competizione. Come riportato dal Times, i Friedkin stanno dunque studiando una soluzione per non declassare uno dei due club nella Coppa inferiore e starebbero pensando di sfruttare il “blind trust”, giá utilizzato in passato da Manchester City e Girona, ovvero dimostrare che le due squadre siano gestite in maniera separata. Per ora, peró bisognerà attendere la fine del campionato.



(thetimes.com)

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