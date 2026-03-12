Clicky

BOLOGNA-ROMA: le formazioni ufficiali. El Aynaoui e Pisilli in mediana, Cristante alle spalle di Malen e Zaragoza (FOTO E VIDEO)

12/03/2026 alle 16:44.
bologna-roma-dallara

Alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Bologna, match di Europa League. Il primo round della sfida andrà in scena al Dall'Ara, lo stadio degli avversari dei giallorossi. Gasperini in attacco ha deciso di puntare su Cristante e Zaragoza, con El Aynaoui in mediana al posto di Koné, non al meglio. Turno di riposo per Lorenzo Pellegrini, pronto a subentrare.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.
All: Vincenzo Italiano

ROMA: Svilar; Celik, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza, Malen. 
All.: Gian Piero Gasperini

PREPARTITA

16:58 - La Roma scenderà in campo con la maglia bianca: tutto pronto nello spogliatoio giallorosso.


16:33 - Al Dall'Ara è tutto pronto.