BOLOGNA-ROMA: le formazioni ufficiali. El Aynaoui e Pisilli in mediana, Cristante alle spalle di Malen e Zaragoza (FOTO E VIDEO)

Alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Bologna, match di Europa League. Il primo round della sfida andrà in scena al Dall'Ara, lo stadio degli avversari dei giallorossi. Gasperini in attacco ha deciso di puntare su Cristante e Zaragoza, con El Aynaoui in mediana al posto di Koné, non al meglio. Turno di riposo per Lorenzo Pellegrini, pronto a subentrare.
IL TABELLINO
BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.
A disp.:
All: Vincenzo Italiano
ROMA: Svilar; Celik, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza, Malen.
A disp.:
All.: Gian Piero Gasperini
PREPARTITA
16:58 - La Roma scenderà in campo con la maglia bianca: tutto pronto nello spogliatoio giallorosso.
? Tutto pronto nel nostro spogliatoio #ASRoma #UEL #BolognaRoma pic.twitter.com/jFxj9ALr3I
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 12, 2026
16:33 - Al Dall'Ara è tutto pronto.
??️#ASRoma #UEL #BolognaRoma pic.twitter.com/Xe1k2y5q2K
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 12, 2026