BOLOGNA-ROMA: le info per i tifosi in trasferta. Cancelli aperti dalle 16:45, vietato l'acquisto ai residenti nella provincia di Roma (COMUNICATO)

Oggi alle ore 18:45 va in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per coloro che si recheranno in Emilia-Romagna e i cancelli dell'impianto saranno aperti dalle 16:45. Come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, la trasferta è vietata ai tifosi residenti nella provincia di Roma. Ecco il comunicato: "AS Roma informa i propri tifosi in trasferta a Bologna che non è previsto un meeting point specifico in città e che ogni tifoso potrà recarsi autonomamente allo stadio. Sarà possibile accedere all’impianto a partire dalle ore 16:45 attraverso il Gate N. 5 situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana). Prima dell’accesso i nostri tifosi verranno sottoposti a controlli di sicurezza e dovranno mostrare il documento d’identità e il biglietto per assistere alla gara. Si ricorda che, in base alla Determinazione dell’ONMS, è stato vietato l’acquisto del biglietto da parte dei residenti della provincia di Roma. Si informa infine che non saranno disponibili depositi bagagli o guardaroba all’interno dell’impianto e che non sarà possibile introdurre zaini e/o borse più grandi di un formato A4".

(asroma.com)