Bologna-Roma: gli ultras giallorossi rubano uno stendardo dalla curva rossoblù (FOTO)

Giovedì è andata in scena la partita tra Bologna e Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, e allo Stadio Dall'Ara è terminata con il risultato di 1-1. Nonostante non si siano registrati disordini tra le due tifoserie all'interno dell'impianto (la trasferta era vietata ai residenti nella provincia di Roma), alla fine del match un gruppo di ultras giallorossi è riuscito a rubare uno degli stendardi presenti nella curva bolognese e - come rivelato dalla pagina hooliganscz official - lo ha esposto al contrario per celebrare la conquista.



